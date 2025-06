Tonali verso Norvegia Italia | Sappiamo di dover dimostrare che siamo forti tutti abbiamo la stessa responsabilità

In vista della sfida tra Norvegia e Italia, il centrocampista Tonali ha sottolineato l'importanza di mostrare la nostra forza e determinazione. Con responsabilità condivise e un intenso lavoro in allenamento, il team azzurro si prepara a conquistare un risultato importante per qualificarsi ai Mondiali 2026. La sfida promette emozioni e impegno: tutti abbiamo un ruolo fondamentale in questa avventura.

Tonali, centrocampista dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Norvegia. Le sue dichiarazioni. In conferenza stampa alla vigilia di Norvegia Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, l’obiettivo del calciomercato Juve Tonali ha parlato così. NORVEGIA – «Loro hanno dei buoni giocatori ma noi siamo pronti, ci siamo allenati bene questa settimana e siamo pronti per questa partita. Haaland e Odegaard sono due tra i migliori giocatori della Premier League, creeranno delle difficoltà ma siamo pronti per sfidarli. E’ vero, noi abbiamo subito tanti infortuni ultimamente ma siamo l’Italia, abbiamo buoni giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali verso Norvegia Italia: «Sappiamo di dover dimostrare che siamo forti, tutti abbiamo la stessa responsabilità»

In questa notizia si parla di: Norvegia Italia Tonali Sappiamo

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Tonali: “Noi siamo l’Italia e non fa differenza contro chi giochiamo” - Sandro Tonali ha parlato alla vigilia della gara tra Italia e Norvegia. Ecco le sue parole riprese da Tmw: Che Norvegia ti aspetti? "Loro hanno dei buoni giocatori ma noi siamo ... Lo riporta tuttojuve.com

Italia, Tonali: “Sappiamo che non possiamo sbagliare” - Le parole del centrocampista della nazionale italiana, Sandro Tonali, alla vigilia della gara contro la Norvegia ... Da gianlucadimarzio.com

Italia, Tonali: "Donnarumma e gli interisti accolti allo stesso modo, non abbiamo bisogno di altre difficoltà" - Sandro Tonali, centrocampista dell`Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Norvegia. Segnala calciomercato.com

SANDRO TONALI C'É | Talk