Tonali suona la carica | Noi siamo pronti a tutti Non essere andati al Mondiale? Penso questa cosa

Sandro Tonali ha lanciato un messaggio di determinazione: "Tonali suona la carica, noi siamo pronti a tutto". Nonostante il rimpianto per non esserci qualificati al Mondiale, il centrocampista dell’Italia si presenta convinto e carico in vista della sfida contro la Norvegia. La nazionale italiana dimostra di avere il cuore e la grinta per affrontare ogni avversario: ora, è il momento di dimostrarlo sul campo.

Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista del match contro la Norvegia In vista del match Qualificazione ai Mondiali contro la Norvegia, il centrocampista dell'Italia (ex Milan) Sandro Tonali ha rilasciato queste dichiarazioni. NORVEGIA – «Loro hanno dei buoni giocatori ma noi siamo pronti, ci siamo allenati bene questa settimana e

