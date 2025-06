Tonali Juventus il centrocampista del Newcastle chiarisce quale sarà il suo futuro! Le sue parole non lasciano spazio a dubbi | l’annuncio ufficiale

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e ex Milan, chiarisce il suo futuro con parole che non lasciano spazio a dubbi. Dal ritiro dell’Italia, l’obiettivo del calciomercato Juventus ha espresso la sua volontà, confermando che un ritorno in Serie A è al momento molto remoto. Le sue dichiarazioni sono un segnale chiaro delle sue intenzioni e delle priorità attuali. Ecco le sue parole, che delineano con precisione il suo prossimo percorso professionale.

Tonali Juventus, dal ritiro della Nazionale l’ex centrocampista del Milan fa sapere questo sul suo futuro: l’annuncio ufficiale. Intervenuto su Sky Sport dal ritiro dell’ Italia, Sandro Tonali ha parlato della possibilità di poter tornare in Serie A. Ecco le parole dell’obiettivo del calciomercato Juve, che conferma quanto il suo ritorno nel Bel Paese sia decisamente remoto. OBIETTIVI PRINCIPALI – « Tornare in Italia? Sono felice come sto adesso, ho trovato le persone che mi vogliono bene e io voglio bene a loro, non voglio rompere nessuna linea che ho creato. Di pensieri ne ho fatti, come le persone normali, ma sono felice dove sono ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus, il centrocampista del Newcastle chiarisce quale sarà il suo futuro! Le sue parole non lasciano spazio a dubbi: l’annuncio ufficiale

