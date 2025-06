Tonali chiude le porte alla Juventus | "Ho fatto dei pensieri ma sto bene al Newcastle"

Tonali mette un freno alle voci di mercato, confermando: “Ho fatto dei pensieri, ma sto bene al Newcastle”. Dal ritiro della Nazionale a Coverciano, si appresta a affrontare la delicata trasferta in Norvegia per il debutto nelle qualificazioni, dimostrando ancora una volta che il suo cuore batte forte per il presente e il futuro con i Magpies.

Dal ritiro della Nazionale di Coverciano, alla vigilia dell`importantissima trasferta in Norvegia per l`esordio nel girone di qualificazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche questi approfondimenti

Scommesse, Florenzi: "Mai giocato sul calcio. La fattura arrivava da Tonali" - Alessandro Florenzi ha rilasciato un verbale nel caso scommesse, affermando: "Mai giocato sul calcio, il grave infortunio mi ha fatto ricadere nelle scommesse.

Cosa riportano altre fonti

Tifoso aggredisce Biglia e prende un pugno da Tounkura Lazio Chievo - New 1018