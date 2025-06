Tommy Maximoff, alias Speed, entra nel cast della serie Marvel "Vision", aprendo nuove prospettive per questa intricato universo narrativo. Le recenti anticipazioni svelano dettagli sorprendenti su trama e personaggi, confermando l'evoluzione di una saga che ha già conquistato milioni di fan. Questa nuova produzione, terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision, promette di approfondire aspetti ancora nascosti del Multiverso Marvel, lasciandoci con il fiato sospeso e desiderosi di scoprire cosa succederà...

nuove anticipazioni sulla serie Marvel “Vision”: cast e trama in evoluzione. Le recenti indiscrezioni riguardanti il progetto Vision, prodotto da Marvel Studios, rivelano dettagli importanti sul cast e sui possibili sviluppi narrativi. La serie, ancora senza titolo ufficiale, si configura come la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha: House of Harkness. Questa produzione si propone di esplorare nuovi aspetti dell’universo Marvel, concentrandosi sulle conseguenze degli eventi passati e sui personaggi che emergono dal passato. casting e interpretazioni dei personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it