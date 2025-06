Tom Hanks non è sorpreso dalle rivelazioni della figlia nel memoir | Veniamo tutti da vite segnate e fragili

Tom Hanks, noto per la sua compostezza e profondità umana, non si sorprende delle rivelazioni della figlia nel suo memoir. La vita di ognuno di noi è segnata da fragilità e sfide, e l’attore due volte premio Oscar dimostra ancora una volta di conoscere bene questa realtà. Con un atteggiamento aperto e riflessivo, Hanks commenta per la prima volta le gravi accuse rivolte alla madre della scrittrice E.A. Hanks, sottolineando come tutti abbiamo diritto a una verità...

L'attore due volte premio Oscar era a conoscenza dei problemi di E.A. Hanks con sua madre, l'ex moglie della star Samantha Lewes. Per la prima volta dalla pubblicazione del memoir The 10: A Memoir of Family and the Open Road scritto dalla figlia E.A. Hanks, la star premio Oscar Tom Hanks ha commentato per la prima volta le rivelazioni presenti nel libro. Il memoir contiene pesanti e gravi accuse contro la madre della scrittrice, Samantha Lewes, definitiva a più riprese emotivamente e fisicamente abusiva nei suoi confronti. Le parole di Tom Hanks sugli abusi rivelati dalla figlia nel memoir Intervistato da Access Hollywood durante la première di La trama fenicia, Tom Hanks ha sottolineato:"Non sono sorpreso che mia figlia abbia avuto la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Hanks non è sorpreso dalle rivelazioni della figlia nel memoir: "Veniamo tutti da vite segnate e fragili"

