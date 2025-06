Tom Felton torna nei panni di Draco Malfoy!

Tom Felton torna a incantare il pubblico, questa volta sui palcoscenici di Broadway, interpretando ancora una volta il celebre Draco Malfoy in “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”. Dopo aver conquistato il cuore di milioni come antagonista nel mondo magico, ora prende il via una nuova avventura: il debutto teatrale che segna un traguardo storico. La magia continua: non perdete l’occasione di assistere a questa straordinaria performance!

Tom Felton torna a Hogwarts. L’attore riprenderà il ruolo del biondo platino Draco Malfoy in “ Harry Potter e la Maledizione dell’Erede ” a Broadway. Entrerà in scena l’11 novembre per 19 settimane, fino al 22 marzo 2026. Questo segna il debutto di Felton a Broadway. È anche la prima volta che un membro del cast originale di “Harry Potter” si unisce alla produzione teatrale di “ la Maledizione dell’Erede “. La storia è ambientato 19 anni dopo l’ultimo romanzo di “Harry Potter”. Ora, come genitori, Draco – così come Harry, Ron e Hermione – sono cresciuti e stanno mandando i propri figli alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

