Tom Felton torna ad essere Draco Malfoy | L’attore di Harry Potter arriva a Broadway

Tom Felton, il celebre volto di Draco Malfoy in Harry Potter, ritorna sul palcoscenico di Broadway per far vivere nuovamente l’iconico personaggio. L’attore, amato dai fan di tutto il mondo, si prepara a conquistare il pubblico newyorkese nel pluripremiato spettacolo "Harry Potter and the Cursed Child". Un’occasione imperdibile per rivivere la magia del mago più famoso del cinema, questa volta tra le luci di un teatro newyorkese.

Il volto iconico del serpeverde più famoso del cinema riabbraccia il ruolo nel pluripremiato spettacolo teatrale Harry Potter and the Cursed Child a New York.

