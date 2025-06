Tom Felton ritorna come Draco Malfoy in un progetto

Il ritorno di Tom Felton come Draco Malfoy a Broadway con “La maledizione dell’erede” segna un emozionante nuovo capitolo nel mondo di Harry Potter. Dopo aver incantato i fan nei film, l’attore riporta il suo personaggio sul palcoscenico, portando magia e passione tra le quinte. La sua partecipazione rappresenta un traguardo personale e professionale, confermando il suo talento poliedrico e sottolineando come la saga continui a vivere e sorprenderti.

il ritorno di tom felton a broadway con "la maledizione dell'erede". Il mondo di Harry Potter si arricchisce di un nuovo capitolo con il ritorno di Tom Felton sul palcoscenico di Broadway. Dopo aver interpretato il celebre Draco Malfoy, l'attore riassumerà questo ruolo in una produzione teatrale che promette di catturare nuovamente l'attenzione dei fan. La sua partecipazione segna un importante traguardo personale e professionale, rappresentando anche una novità per il pubblico internazionale. l'evento e la data di debutto. La prima rappresentazione dello spettacolo "Harry Potter e la Maledizione dell'Erede" è prevista per l'11 novembre, con una programmazione che durerà fino al 22 marzo 2026.

