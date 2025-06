Tom Felton di nuovo con la bacchetta in mano | torna a essere Draco Malfoy e lo annuncia con un video con un dettaglio che non sfuggirà ai fan

Tom Felton di nuovo con la bacchetta in mano, pronto a riportarci nel magico mondo di Hogwarts. Dopo averci lasciato con il suo ruolo iconico di Draco Malfoy, l’attore annuncia il suo ritorno in un video ricco di dettagli che non sfuggiranno ai fan più attenti. La notizia ha già scaldato i cuori degli appassionati, e ora il suo ritorno promette nuove emozioni in una saga che non smette di affascinare. Ma come e quando tornerà?

C’è chi sperava di rivedere alcuni “big” di Harry Potter nella nuova serie tv prodotta dalla Hbo basata sulla saga che ha per protagonista il maghetto e che debutterà (con ogni probabilità) nel 2026. Ma per i fan di Hogwarts e del mondo magico è arrivata prima un’altra novità: Tom Felton, famoso per aver interpretato Draco Malfoy, maghetto antagonista di Harry Potter, tornerà a vestire i panni dell'”odiato” Serpeverde. Come? Nello spettacolo teatrale di Harry Potter and the and the Cursed Child prodotto a Broadway a partire da novembre. L’attore, bacchetta alla mano, ha annunciato la sua partecipazione con un video sui social in cui pronuncia la celebre battuta “paura Potter?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tom Felton di nuovo con la bacchetta in mano: torna a essere Draco Malfoy e lo annuncia con un video (con un dettaglio che non sfuggirà ai fan)

