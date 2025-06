Tognozzi Juventus | retroscena sul mancato ritorno del dirigente Due settimane fa… La ricostruzione di quanto accaduto

Due settimane fa, l’attesa di un ritorno di Matteo Tognozzi alla Juventus sembrava ormai cosa fatta, ma qualcosa è cambiato in modo repentino. Dopo un’ultima fase di trattative, il dirigente, reduce dall’esperienza al Granada, ha deciso di optare per un’avventura in Premier League, approdando all’Arsenal. Un retroscena che svela le dinamiche interne e le decisioni imprevedibili nel mondo del calcio di vertice. Scopriamo insieme cosa ha realmente bloccato il ritorno di Tognozzi a Torino.

Tognozzi Juventus: perché il dirigente non è tornato a Torino? Ecco il retroscena su quanto accaduto nelle ultime settimane. Matteo Tognozzi sembrava ad un passo dal ritorno alla Juventus nel ruolo di capo dell’area scouting ma la situazione ora è cambiato: il dirigente, reduce dall’esperienza al Granada, è in procinto di trasferirsi in Premier League all’Arsenal. Ecco le ultime novità raccontate da Nicolò Schira. PAROLE – «L’Arsenal ha superato la Juventus nella corsa per ingaggiare il Capo Scout Matteo Tognozzi, che aveva un accordo di massima 2 settimane fa con la Juve che ora stanno valutando altri candidati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tognozzi Juventus: retroscena sul mancato ritorno del dirigente. Due settimane fa… La ricostruzione di quanto accaduto

In questa notizia si parla di: Juventus Dirigente Tognozzi Retroscena

Juventus, un altro ex dirigente passa all’Inter: ufficiale il nuovo ruolo nel club nerazzurro. Tutti i dettagli - L'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Luca Adornato, ex dirigente della Juventus, come nuovo Brand & Marketing Director.

Juventus, Tognozzi non ritorna: l'ex capo scout va all'Arsenal - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Matteo Tognozzi non tornerà alla Juventus, ma andrà all`Arsenal, come capo dell`area scouting. L`ex capo scout bianconero. Da msn.com

Tognozzi Juve, niente ritorno in bianconero: il dirigente è vicino ad una big della Premier League. L’indiscrezione e tutti i dettagli - Tognozzi Juve, niente ritorno: è vicino all’Arsenal per entrare a far parte dello staff di Berta. L’indiscrezione e gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, Matteo Togno ... Lo riporta juventusnews24.com

Juventus, Tognozzi sempre più lontano: continuano i casting - Visualizzazioni: 31 Matteo Tognozzi non andrà alla Juventus. L’ex direttore sportivo del Granada e Head of Scouting della Juventus è vicino all’Arsenal. Dietrofront per Matteo Tognozzi. L’ormai ex di ... Scrive calciostyle.it

Il metodo TOGNOZZI: segreti, STRATEGIE e RETROSCENA