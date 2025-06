Tognozzi Juve niente ritorno in bianconero | il dirigente è vicino ad una big della Premier League L’indiscrezione e tutti i dettagli

Le voci di un possibile ritorno di Matteo Tognozzi alla Juventus si sono stemperate: l’ex dirigente, infatti, è ormai vicino a un trasferimento all’Arsenal, dove si unirà allo staff di Andrea Berta. Questa indiscrezione, riportata da Matteo Moretto di Relevo, apre nuovi orizzonti per il suo futuro professionale, lasciando intendere che il sogno bianconero potrebbe essere svanito. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Tognozzi Juve, niente ritorno: è vicino all’Arsenal per entrare a far parte dello staff di Berta. L’indiscrezione e gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto di Relevo, Matteo Tognozzi non tornerà alla Juventus. L’ex direttore sportivo del Granada e Head of Scouting del club bianconero sarebbe infatti vicino all’ Arsenal. Tognozzi entrerà a far parte del gruppo di lavoro di Andrea Berta e sembra dunque pronto ad unirsi al club inglese. Niente ritorno in bianconero, dunque, per l’ex Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com