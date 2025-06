Toccasana per la salute I gruppi sportivi invadono la città con tante iniziative

Empoli si anima con la “Festa dello Sport”, un'occasione unica per vivere il territorio attraverso energia, passione e divertimento. I gruppi sportivi invadono il centro storico, offrendo tante iniziative coinvolgenti per grandi e piccini, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Un evento imperdibile che celebra la vitalità di Empoli e il suo spirito dinamico. Non perdere l’opportunità di scoprire tutte le attività in programma!

Il perfetto connubio per dare risalto alle molteplici attività sportive che abitano il territorio empolese, invitando grandi e piccini all'attività sportiva di ogni tipo a spasso per il centro storico di Empoli. Questa è in sintesi Empoli fa Sport, la proposta del Comune di Empoli che ha indetto una "Festa dello sport" per la giornata di domenica 8 giugno, dislocata in cinque aree del centro: nello specifico, gli stand delle associazioni sportive si troveranno nell'area del centro storico, in piazza Matteotti, in piazza della Vittoria, piazza del Popolo e infine al Parco Mariambini. Decathlon è il main sponsor dell'evento: la catena di negozi sportivi ha presentato il progetto nella sede di via Tosco Romagnola a Empoli, alla presenza dell'assessora allo Sport Laura Mannucci.

