To a T la recensione | un gioco volutamente imperfetto

Tra Katamari Damacy, Wattam e altri progetti meno noti al pubblico, Keita Takahashi è sempre riuscito a proporre delle esperienze ludiche surreali caratterizzate da un'accessibilità elevata e un forte interesse verso la dimensione fanciullesca. Senza mai guardare al raggiungimento della perfezione, l'artista e sviluppatore giapponese ha reso questo medium un potente veicolo di messaggi pro-sociali dedicati ai bambini e non solo. Una missione che sembra avere trovato massima espressione ora con To a T. L'ultimo progetto sviluppato dal suo studio indipendente Uvula e pubblicato da Annapurna Interactive guarda proprio alle imperfezioni come stimolo di vita e fonte di felicità.