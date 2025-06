Tiziana Rocca | Taormina è tornata Edizione 71 del festival all star

Taormina torna a splendere con la 71ª edizione del suo celebre festival cinematografico, sotto la guida di Tiziana Rocca. Un evento imperdibile, che dal 10 al 14 giugno trasformerà il Teatro Antico e altre location in un palcoscenico mondiale per il grande cinema, celebrandone ogni sfumatura. L’edizione promette emozioni, innovazione e un’attenzione speciale alle nuove tendenze, consolidando Taormina come capitale dell’arte cinematografica. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

Roma, 5 giu. (askanews) – “Taormina è tornata” ha esordito Tiziana Rocca, presentando a Roma alla Stampa estera, la 71esima edizione del Taormina Film Festival di cui torna direttrice artistica dopo alcuni anni, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno tra il Teatro Antico di Taormina, la Casa del Cinema e altre location. Un’edizione che vuole celebrare il grande cinema in tutte le sue forme, dal docufilm ai corti, con uno sguardo internazionale ma allo stesso tempo un legame con la tradizione e l’Italia. Quest’anno torna dopo anni il concorso cinematografico, oltre agli eventi collaterali, ai convegni, agli incontri, al campus giovani e ai tanti ospiti internazionali e italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Taormina Film Festival 2025: presentata a Cannes la 71° edizione, con Rupert Everett, Martin Scorsese e Ballerina che apre - Oggi al Festival di Cannes è stata svelata la 71ª edizione del Taormina Film Festival 2025. La Direttrice Artistica Tiziana Rocca ha annunciato un parterre d'eccezione, con ospiti come Rupert Everett e Da'Vine Joy Randolph.

Sarà un festival dedicato a tutte le donne con tante e illustri presenze femminili il “Taormina Film Festival” che torna dal 10 al 14 giugno 2025 nella cornice del Teatro Antico della cittadina del Messinese, con la direzione artistica di Tiziana Rocca. Partecipa alla discussione

È stata la prima donna nel ruolo di direttore artistico di un festival, quello di Taormina e lo sarà anche nella prossima. Qui ci spiega perché è tornata Partecipa alla discussione

Tiziana Rocca e Mario Sesti alla 59esima edizione del Taormina Film Festival