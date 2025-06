Tiziana Rocca | questo Taormina Film Festival è dedicato alle donne

Nel cuore di Taormina, il festival dedicato alle donne si distingue per il suo spirito autentico e la volontà di valorizzare il talento femminile. Tiziana Rocca, pioniera in questo ambito, sottolinea l'importanza di sostenere professioniste capaci di fare la differenza, superando stereotipi e quota. Questo evento non è solo una celebrazione, ma un potente messaggio di rispetto e valorizzazione delle competenze femminili nel cinema e oltre, ecco perché merita tutta la nostra attenzione.

Roma, 5 giu. (askanews) - "Sicuramente io sono stata il primo direttore artistico donna a Taormina 13 anni fa e sono ancora una delle pochissime direttrici di festival, si contano sulla punta delle dita, io quindi cerco, in giuria e non solo, di avere donne e di supportarle, non come tanti colleghi uomini che fanno il contrario o mettono in giuria le donne solo per averle in quota; io voglio la professionalità di queste donne meravigliose che possono portare il loro contributo, per me è un vanto e per questo anche il festival è dedicato alle donne, anche alle donne forti arrivate nelle edizioni passate".