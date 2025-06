Tiro con l’arco | l’Italia del ricurvo alla riscossa! Donne in finale nella CdM di Antalya

L'Italia del ricurvo risorge con forza alla Coppa del Mondo di Antalya, conquistando il prestigioso pass per la finale femminile. Le nostre atlete, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera, hanno superato brillantemente le qualificazioni, dimostrando talento e determinazione. La loro avventura culminerà in un appuntamento imperdibile domenica prossima, quando tutte gli occhi saranno puntati su di loro. La gloria è vicina: l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia nel tiro con l’arco.

La seconda giornata della tappa di Antalya della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco ha reso noti i suoi verdetti. Sulle linee di tiro turche le protagoniste del programma sono state le prove a squadre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Ottime notizie dal terzetto femminile formato da Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco e Loredana Spera: le azzurre infatti approdano alla finalissima di domenica prossima, dove affronteranno gli Stati Uniti d’America, che hanno eliminato incredibilmente la Corea del Sud. Brillante il percorso delle alfiere italiane, capaci di superare nell’ordine: 6-0 la Malesia all’esordio, 5-3 la Cina nei quarti di finale e poi 6-0 la Germania in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: l’Italia del ricurvo alla riscossa! Donne in finale nella CdM di Antalya

