Tira sempre più Mal’aria in Campania | siamo in emergenza e non lo sappiamo

L’aria in Campania peggiora di giorno in giorno, e l’emergenza è già tra noi senza che ce ne rendiamo conto. Al 31 maggio 2025, le centraline Arpac hanno registrato almeno 11 giorni di sforamento del limite di PM10, con aumenti significativi rispetto al 2024. La salute dei cittadini è in bilico e il problema si fa sempre più urgente: è ora di agire prima che sia troppo tardi.

Al 31 maggio 2025 questa è la sequenza in Campania delle centraline Arpac che hanno segnalato almeno 11 giorni di sforamento del limite massimo consentito di PM10 (50 ugm.c.) dall’inizio dell’anno – tra parentesi i giorni di sforamento del PM10 alla stessa data del 2024 (fonte Arpac, elaborazione Dr Gennaro Napolitano, Isde Nola): 1) Teverola 45 (30) (+ 33%) 2) San Vitaliano 42 (36) (+ 15%): da traffico tir raddoppiato nel nolano 3) Acerra zona industriale 38 (26) (+ 32 %): da traffico tir notturno e sconosciuto 4) Napoli Ospedali Pellegrini 34 (22) (+ 36%): da traffico intenso per rotonda aereoporto Capodichino 5) Acerra Scuola Caporale 31 (33) (- 6%): si conferma concentrazione traffico notturno e sconosciuto non in zona centrale ma in zona industriale di Acerra 6) Aversa 28 (22) (+12%) 7) Napoli via Argine 27 (17) (+37%): attività Porto in eccezionale incremento senza elettrificazione delle banchine ancora assente 8) Casoria 21 (22) 9) Maddaloni 17 (22) 10) Pomigliano d’Arco 16 (30) 11) Napoli Ferrovia 11 (14) Il livello d’inquinamento atmosferico in Campania, in particolare nella piana nolana ed acerrana, quest’anno appare più elevato del solito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it