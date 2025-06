Tim Summer Hits 2025 torna su Rai1 | date conduttori cantanti e quando in tv

L'estate si infiamma a Roma con il ritorno di Tim Summer Hits 2025, l'evento musicale più atteso dell’anno. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, questo show imperdibile porta sul palco le hit del momento e le star più amate, illuminando Piazza del Popolo. Curiosi di scoprire date, cantanti e conduttori? Preparati a vivere quattro serate indimenticabili: ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere neanche un battito di questa festa musicale!

L’estate è già iniziata a Roma con le registrazioni della nuova stagione de “ Tim Summer Hits 2025 “, l’evento musicale italiano che porta in Piazza a Roma le grandi hit del momento e le grandi star del panorama musicale. Ecco il programma delle quattro serate condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu in programma a Piazza del Popolo a Roma. Tim Summer Hits 2025, quando su Rai1. Il TIM Summer Hits 2025 torna in prima serata su Rai1 con quattro imperdibili appuntamenti con protagonisti la grande musica dell’estate. Sul palcoscenico allestito in Piazza del Popolo a Roma si alterneranno grandi nomi della musica italiana ed internazionale pronti a far cantare e ballare il pubblico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it