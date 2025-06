Tim Summer Hits 2025 torna su Rai1 | date conduttori cantanti e quando in tv

L'estate in musica si avvicina con il ritorno di Tim Summer Hits 2025, l'evento più atteso dell'anno che porta in piazza le più grandi star e hit del momento. Registrato a Roma con il coinvolgimento di ospiti eccezionali e conduttori di talento come Carlo Conti e Andrea Delogu, questo spettacolo promette emozioni imperdibili.

L'estate è già iniziata a Roma con le registrazioni della nuova stagione de " Tim Summer Hits 2025 ", l'evento musicale italiano che porta in Piazza a Roma le grandi hit del momento e le grandi star del panorama musicale. Ecco il programma delle quattro serate condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu in programma a Piazza del Popolo a Roma. Tim Summer Hits 2025, quando su Rai1. Il TIM Summer Hits 2025 torna in prima serata su Rai1 con quattro imperdibili appuntamenti con protagonisti la grande musica dell'estate. Sul palcoscenico allestito in Piazza del Popolo a Roma si alterneranno grandi nomi della musica italiana ed internazionale pronti a far cantare e ballare il pubblico.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l'estate romana.

#SummerHits 2025, ecco il cast dello show musicale di #Rai1 Da Amici ci sono Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol e TrigNO. Spazio anche a Lorella Cuccarini

TIM Summer Hits, quattro serate condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu, sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno in Piazza del Popolo a Roma. Il cast completo

Andrea Delogu torna dopo i Tim Summer Hits nuovo show musicale in Rai, tutti gli ospiti