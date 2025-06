tim miller regista di deadpool ha una folle idea per un film sugli x men

Tim Miller, regista di Deadpool, sogna in grande: vuole riportare gli X-Men nell’MCU e ha già scritto a Kevin Feige con un’idea folle. Immaginate una fusione tra l’irriverenza di Deadpool e il potere dei mutanti, dando vita a un film che potrebbe rivoluzionare il mondo Marvel. La domanda ora è: sarà questa la volta buona? Restate sintonizzati, perché il futuro degli X-Men potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

Il regista di Deadpool, Tim Miller, è ansioso di tornare nell’universo Marvel con gli X-Men e ha un’idea che gli ronza in testa: introdurre la famosa squadra di mutanti nell’MCU. Parlando con THR della nuova stagione della sua serie Netflix Love Death + Robots, Miller ha dichiarato: “ Gli X-Men sono i miei personaggi preferiti. Ho scritto a Kevin Feige e ho pensato: ‘Se ci fosse qualcosa che mi lascereste fare nell’Universo Marvel, per favore, fa che siano gli X-Men’ “. Miller ha anche spiegato: “ Avevo un film sugli X-Men in fase di sviluppo alla Fox quando è avvenuta la fusione, il che sarebbe stato fantastico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it