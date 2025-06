Tigotà lancia una campagna di 150 assunzioni offerte di lavoro anche a Milano | scopri le sedi e come candidarti

Se sei alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, questa è la tua occasione! Tigotà, la rinomata catena italiana di prodotti per la cura della persona e della casa, ha annunciato una vasta campagna di assunzioni con 150 posti disponibili, tra cui 35 in Lombardia e anche a Milano. Scopri le sedi, i ruoli aperti e come candidarti per entrare a far parte di un’azienda in continua crescita e innovazione. Non perdere questa chance: il tuo futuro potrebbe partire da qui!

Milano – Tigotà, catena italiana specializzata in prodotti per la cura della persona e della casa, ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di assunzioni. L’azienda è alla ricerca di 150 nuovi collaboratori da inserire nei numerosi punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, di cui 35 in Lombardia. Le posizioni aperte sono rivolte a candidati con diversi livelli di esperienza e titoli di studio, con opportunità sia per profili junior che senior. Le figure cercate da Tigotà. La maggior parte delle offerte di lavoro è per addetti alla vendita. Un ruolo che, si legge negli annunci, “prevede l’accoglienza del cliente, l’assistenza alla vendita, l’utilizzo della cassa, il riassortimento, l’organizzazione e la cura degli spazi espositivi e del magazzino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tigotà lancia una campagna di 150 assunzioni, offerte di lavoro anche a Milano: scopri le sedi e come candidarti

