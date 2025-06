Thuram svela | Mio padre mi dice sempre di rispettare i più forti di rispettare i tifosi e di dare tutto quando gioco per questa maglia

Thuram svela il segreto del suo impegno: “Mio padre mi dice sempre di rispettare i più forti, di rispettare i tifosi e di dare tutto quando gioco per questa maglia”. La sua determinazione infiamma i tifosi della Juve, che vedono in lui un simbolo di passione e rispetto. Khéphren, con le sue parole, sprona tutti a vivere il calcio con cuore e rispetto, ricordando che i valori sono la vera forza di uno sport inimitabile.

Khephren #Thuram a Radio SerieA: "Giocare nel club di mio padre è qualcosa di molto bello, perché vedo che è davvero il club del suo cuore. Mi dice sempre di rispettare i tifosi e di dare tutto quando gioco per questa maglia". Partecipa alla discussione

Khephren #Thuram to Radio SerieA: "Playing in my father's club is something very beautiful, because I see that it is really the club of his heart. He always tells me that I should respect the fans and give it all when I play for this shirt". [@MatthijsPog] Partecipa alla discussione

THURAM: "Per me il calcio è una forma d'espressione. Con mio fratello ho un rapporto eccezionale, merito dei nostri genitori" - Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram è stato ospite del format “Eredità e futuro” sui canali della Lega Serie A: “Il calcio, per me, è qualcosa ... Si legge su tuttojuve.com

Thuram: "Erede di Pogba? Rispondo così. Dopo Udinese-Juve mio padre..." - Khepren Thuram ... rispettando l'avversario. Siamo fiduciosi, abbiamo vinto due partite, rispettiamo molto loro come tutte le squadre. Domani saremo in campo per fare il massimo. Dopo Udine, mio ... Lo riporta msn.com

«Chi non salta bianconero è»: e Thuram padre tira un ceffone al figlio Marcus - Marcus Thuram, sotto la curva, ha saltellato durante il coro dei tifosi che hanno intonato «Chi non salta juventino è». Memore del suo passato in bianconero il padre, Lilian, si è avvicinato ... Scrive video.corriere.it

