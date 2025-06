Thuram e Lautaro svolta in attacco | ecco cosa ha deciso l’Inter sul calciomercato

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo, con Thuram e Lautaro pronti a essere i protagonisti di una nuova era nerazzurra. La società nerazzurra sta lavorando sodo per rinforzare l’attacco, valutando innesti che possano fare la differenza. Come cambierà il volto dell’attacco interista? Ecco le ultime novità sul calciomercato che potrebbero rilanciare i sogni di gloria dei milanesi. Restate sintonizzati per scoprire il futuro dei nerazzurri!

Thuram e Lautaro avranno nuovi compagni di reparto: come andranno le cose sul reparto offensivo. Gazzetta.it ha fatto il punto anche sull’attacco dell’ Inter, con il calciomercato che potrebbe portare in dote delle novità importanti in casa nerazzurra. RIVOLUZIONE – «Qui la parola chiave è rivoluzione. Lautaro, Thuram e poi? La ThuLa avrà altri sostituti: via Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza a giugno, e forse anche Taremi. L’iraniano ha segnato tre gol in stagione, di cui due su rigore, ed è stato decisivo solo un pugno di volte (l’ultima nel 4-3 col Barcellona, con l’assist per Frattesi). 🔗 Leggi su Internews24.com