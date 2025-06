Thiago Motta clamoroso! L’ex tecnico della Juve potrebbe rilanciarsi in un grande club italiano | un intermediario lo avrebbero offerto a quella società

Thiago Motta, ex tecnico della Juventus, potrebbe presto tornare in grande stile in Serie A. Un intermediario avrebbe offerto il suo nome a un club di primissima fascia, aprendo scenari sorprendenti per la sua carriera. Dopo l’esperienza negativa con la Vecchia Signora, questa opportunità rappresenta una chance di rilancio importanti. La domanda ora è: quale sarà il destino di Motta e quale squadra potrebbe puntare su di lui? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Thiago Motta, l'ex allenatore della Juve è stato offerto a quel club di Serie A alla ricerca di un tecnico: la clamorosa ipotesi!. La carriera di Thiago Motta potrebbe rilanciarsi improvvisamente ad altissimi livelli in Serie A. Dopo l'esonero dalla Juve, l'allenatore italo-brasiliano rischia di ripartire da un club di primissima fascia grazie a un intermediario. Questo è quanto rivela Nicolò Schira su X. Secondo il giornalista, l'ex tecnico bianconero sarebbe stato offerto all' Inter. Ricordiamo che i nerazzurri sono alla ricerca di un allenatore dopo l' addio di Simone Inzaghi.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché»

