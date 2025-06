The NES-ential Celebration presentato un libro che celebra la console Nintendo

In occasione del 40° anniversario del rivoluzionario Nintendo Entertainment System, Playbug Books presenta “The NES-ential Celebration”: un libro che celebra, analizza e rende omaggio a una console che ha plasmato la storia dei videogiochi. Con una copertina rigida e un approccio ricco di dettagli, questa opera è un tributo imperdibile per appassionati e nuovi fan, offrendo un viaggio nel passato e nello sviluppo della cultura videoludica. La campagna Kickstarter è già in corso per rendere tutto questo possibile...

Playbug Books ha annunciato oggi " The NES-ential Celebration ", un tributo realizzato con cura per il 40° anniversario del Nintendo Entertainment System, la cui campagna Kickstarter è già in corso. Un'edizione perfetta per l'era di Switch 2, "The NES-ential Celebration" è un libro con copertina rigida splendidamente realizzato che rappresenta sia un omaggio che un'analisi approfondita del sistema che ha contribuito a definire i videogiochi moderni. A cura del veterano giornalista di videogiochi Tom Regan (The Guardian, Fandom, GamesRadar), "The NES-ential Celebration" vanta contributi di alcune delle voci più autorevoli del settore, tra cui Andy Robinson (VGC), Mark Brown (Gamemaker's Toolkit), Christian Donlan (Eurogamer), Matthew Castle (Official Nintendo Magazine, The Backpage Podcast), Alex Donaldson (RPG Site, VG 247), Jeremy Ray (GamesHub, Fandom), Jen Glennon (Inverse) e Andy Kelly (Edge, PC Gamer), solo per citarne alcuni.

