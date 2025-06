The Midnight Walk – La recensione di un viaggio tra luce e ombra

The Midnight Walk: un viaggio tra luce e ombra che svela come l’orrore possa nascere anche nei dettagli più silenziosi. Attraverso un percorso fatto di ombre, sussurri e ritmo, il debutto dello studio indipendente MoonHood ci invita a esplorare un lato oscuro spesso sottovalutato. Pubblicato in esclusiva su PS5 e PS VR2, questa esperienza breve ma intensa cattura l’immaginazione, dimostrando che a volte, il terrore più profondo si cela nei silenzi più inquietanti.

A volte, l’orrore non ha bisogno di artigli o urla, ma solo di una strada deserta, un lampione tremolante e il rumore dei propri passi. The Midnight Walk, debutto dello studio indipendente MoonHood, sceglie la via più sussurrata dell’horror interattivo, un percorso fatto di silenzi, ombre e ritmo. Pubblicato in esclusiva console su PS5 con supporto a PS VR2, il titolo si presenta come un’esperienza breve ma densa, in cui ogni elemento è ponderato con quella tipica ossessione di chi conosce a memoria i meccanismi della tensione psicologica. Il risultato è un esperimento narrativo che si muove tra le pieghe del trauma personale e di una sorta di inquietudine urbana, che punta a lasciare una traccia profonda più nella testa che “tra le mani”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Midnight Walk – La recensione di un viaggio tra luce e ombra

