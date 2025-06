The Life of Chuck il trailer finale ufficiale del film di Mike Flanagan tratto da Stephen King

Scopri il trailer finale di "The Life of Chuck", il nuovo film di Mike Flanagan ispirato a un celebre racconto di Stephen King, ma lontano dall'horror. Con Tom Hiddleston nel ruolo principale, questa pellicola promette emozioni e riflessioni profonde. Il debutto negli Stati Uniti è imminente: e in Italia? Rimanete sintonizzati per tutte le novità !

Tom Hiddleston protagonista assoluto di questo film che adatta un celebre racconto (non horror) del Re della letteratura americana. Ecco il trailer finale ufficiale e la trama di The Life of Chuck, che sta per debuttare nei cinema americani. E da noi?.

