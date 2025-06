The Kolors live al Basko Arena il 15 luglio | torna l’evento dell’estate a Genova

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Genova! Il 15 luglio, al Basko Arena, torna l’evento più atteso: l’energia travolgente dei The Kolors anima la scena con un concerto gratuito che farà vibrare il cuore di tutti gli appassionati. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo, che promette emozioni e divertimento sotto il cielo estivo genovese. Non mancare, perché questa sarà una serata da ricordare!

The Kolors sono il gruppo scelto per animare il palco del Basko Arena. Tutti i dettagli. The Kolors sono il gruppo scelto per animare il palco del Basko Arena, nell’evento gratuito più atteso dell’estate genovese. Con Basko Arena torna la musica dal vivo e l’appuntamento fisso in agenda per gli abitanti di Genova e dei quartieri i cui Basko- insegna del gruppo Sogegross – è presente. Il 15 luglio Stash e la sua band saranno protagonisti di un’esibizione coinvolgente e dal sound eclettico. Di fronte al punto vendita Basko, la piazza si trasformerà in un teatro all’aperto, vibrante di musica dal vivo e emozioni capaci di far cantare e ballare il pubblico di ogni età. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - The Kolors live al Basko Arena il 15 luglio: torna l’evento dell’estate a Genova

In questa notizia si parla di: Basko Arena Kolors Torna

The Kolors live al Basko Arena il 15 luglio: torna l’evento dell’estate a Genova - The Kolors sono il gruppo scelto per animare il palco del Basko Arena, nell’evento gratuito più atteso dell’estate genovese. Con Basko Arena torna la musica dal vivo e l’appuntamento fisso in agenda ... Lo riporta 361magazine.com

Concerto gratuito dei The Kolors a Cornigliano, il live sul palco del Basko Arena - The Kolors sono il gruppo scelto per animare il palco del Basko Arena, nell'evento gratuito più atteso dell'estate genovese. Con Basko Arena torna la musica dal vivo e l'appuntamento fisso in agenda ... Riporta mentelocale.it

A Cornigliano arrivano i The Kolors, concerto alla Basko Arena il 15 luglio - Genova. The Kolors sono il gruppo scelto per animare il palco del Basko Arena, atteso evento gratuito dell’estate genovese. Il 15 luglio Stash e la sua band saranno protagonisti di un’esibizione coinv ... Lo riporta msn.com