The Institute | le prime foto e la data di uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King

Preparatevi a immergervi nel mondo misterioso e inquietante di Stephen King con l’attesa serie TV "The Institute", tratta dal celebre romanzo. MGM+ ha annunciato il debut ufficiale per il 13 luglio, svelando nuove foto dei protagonisti e promettendo una narrazione avvincente che esplora il confine tra potere e ingiustizia. Cosa racconterà questa affascinante produzione? Scopriamolo insieme, perché l’avventura sta per iniziare.

Il romanzo di Stephen King intitolato The Institute è stato adattato in una serie tv, di cui MGM+ ha annunciato il debutto a luglio sugli schermi condividendo inoltre nuove foto ufficiali. MGM+ The Institute ha annunciato che la serie The Institute, basata sul romanzo di Stephen King, debutterà il 13 luglio. L'emittente, svelando la data di uscita, ha condiviso anche alcune foto dei protagonisti degli episodi. Cosa racconterà la serie A occuparsi dell'adattamento del romanzo per il piccolo schermo sono stati il regista e produttore Jack Bender (From), lo sceneggiatore e produttore Benjamin Cavell (The Stand) e MGM+ Studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Institute: le prime foto e la data di uscita della serie tratta dal romanzo di Stephen King

