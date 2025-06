The Institute | la nuova serie horror tratta da Stephen King rivela la data di uscita

Se sei un appassionato di horror e di Stephen King, preparati a vivere emozioni intense: "The Institute", la nuova serie tratta dall’omonimo romanzo, svelerà presto la sua data di uscita, accompagnata da un poster intrigante. Diretto dal talentuoso Jack Bender, noto per "From", questo adattamento promette di catturare l’essenza inquietante dello scrittore. Resta con noi per scoprire quando potrai immergerti in questa avvincente atmosfera di terrore.

Un nuovo adattamento di Stephen King, The Institute, diretto dal produttore esecutivo di From, Jack Bender, ha rivelato la data di uscita e il nuovo poster. Stephen King’s The Institute è in fase di sviluppo per MGM+, adattato dall’omonimo libro di King del 2019. È l’ultimo di una lunga e sempre crescente serie di adattamenti di Stephen King, e non l’unico in uscita quest’anno. Anche Max’s It – Welcome to Derry è previsto per il 2025, mentre The Monkey è uscito nelle sale a febbraio. Secondo MGM+, la serie The Institute uscirà il 13 luglio 2025 alle 21:00 ET. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

