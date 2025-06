The Accountant 2 in streaming dal 5 giugno su Prime Video

Preparati a vivere un’altra avventura ad alta tensione con The Accountant 2, disponibile in streaming su Prime Video dal 5 giugno! Dopo il successo al botteghino e il riconoscimento internazionale, il film promette suspense e colpi di scena, con Christian Wolff (Ben Affleck) alle prese con misteri ancora più oscuri. Non perdere questa emozionante estate: il conto alla rovescia è iniziato.

Dopo il grande successo al botteghino, il film The Accountant 2 che ha ottenuto la certificazione ‘Fresh’ su Rotten Tomatoes e vincitore del SXSW Audience Award, arriva su Prime Video, giusto in tempo per l’estate! Christian Wolff ( Ben Affleck ) ha un talento per risolvere problemi complessi. Quando una sua vecchia conoscenza viene uccisa, lasciando dietro di sé il messaggio criptico “trovare il contabile”, Wolff si sente chiamato a risolvere il caso. Capendo che, per riuscirci, sarà necessario adottare misure più estreme, Wolff recluta Brax ( Jon Bernthal ), il suo letale fratello, ormai un estraneo per lui. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Se ne parla anche su altri siti

The Accountant 2 | Trailer Ufficiale | Prime Video