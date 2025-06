Thailandia un elefante entra in un negozio e fa razzia di snack VIDEO

In un inquietante spunto che ricorda una scena da commedia, un elefante selvatico ha fatto irruzione in un negozio della provincia di Nakhon Ratchasima, in Thailandia, scatenando un vero e proprio caos tra gli scaffali colmi di snack. Plai Biang Lek, il protagonista di questa insolita avventura, ha dimostrato che anche gli animali piĂą imponenti possono essere irresistibilmente attratti dai piccoli piaceri del cibo umano. Un episodio che ci ricorda quanto la natura possa sorprenderci, anche quando meno ce lo aspettiamo.

Sembrava una scena da film comico, invece è tutto vero: un elefante selvatico ha fatto irruzione in un minimarket nella provincia thailandese di Nakhon Ratchasima, rovistando tra gli scaffali e scegliendo con cura il suo "pasto". L'episodio, immortalato dalle telecamere di sorveglianza, si è verificato nelle prime ore del mattino. Il protagonista è Plai Biang Lek, un maschio di circa 30 anni noto agli abitanti del posto per le sue incursioni nei centri abitati.

