Tg Green 5 giugno – I bambini a scuola di educazione ambientale con il Conai

Benvenuti all’appuntamento con Tg Green, il notiziario dedicato all’ambiente e alla sostenibilità. Questa settimana, protagonisti sono i bambini impegnati in un percorso educativo sulla tutela del nostro pianeta con il progetto del Conai alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, e le iniziative di responsabilità sociale di AzzeroCO2. Non mancheranno approfondimenti sulla lotta alla plastica in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente. Scopriamo insieme come possiamo fare la differenza!

Il progetto del Conai dedicato all’educazione ambientale e all’economia circolare con oltre 200 bambini alla Tenuta presidenziale di Castelporziano, il bilancio delle campagne di responsabilità sociale messe a punto da AzzeroCO2, la lotta alla plastica nella Giornata mondiale dell’Ambiente. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 5 giugno – I bambini a scuola di educazione ambientale con il Conai

In questa notizia si parla di: Green Bambini Educazione Ambientale

Effetto Nicholas Green, nei disegni dei bambini brianzoli il ricordo del loro coetaneo americano ucciso a 7 anni durante una rapina. “Lui è il nostro eroe” - L'effetto Nicholas Green si manifesta nei disegni dei bambini brianzoli, che celebrano la memoria del loro coetaneo americano, tragicamente ucciso a soli sette anni durante una rapina.

Nuovo bando di Regione Lombardia e #FLALombardia che seleziona #progetti di #EducazioneAmbientale e alla #Sostenibilità per scuole, giovani, anziani, persone con disabilità e fragilità sociale. Candidature entro il 24 settembrehttp://reglomb.it/ttGb50VT Partecipa alla discussione

Lo scorso 21 Maggio a Roma, si è tenuto un seminario sull'acquacoltura e la sostenibilità ambientale delle produzioni acquicole. Organizzato da @ARDAF insieme all' @_conaf di Roma, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 90 persone sia online che in Partecipa alla discussione

Le 106 Green School di Varese celebrano la Giornata dell’Ambiente a Villa Recalcati - L'impegno sulla sostenibilità ambientale vale la certificazione, riconosciuta per la prima volta anche dall'Unesco. L'obiettivo è rendere green il 50% delle scuole entro il 2030 ... Riporta varesenews.it

Educazione ambientale, 200 bambini a Castelporziano con il progetto Riciclo di Classe - Educazione ambientale, 200 bambini a Castelporziano con il progetto Riciclo di Classe promosso dal Consorzio Conai ... Lo riporta ecodallecitta.it

Educazione ambientale, 200 bambini protagonisti a Castelporziano - È particolarmente significativo che ogni anno, dal 1919, il 14 gennaio si celebri in Italia la Giornata nazionale dell’Educazione Ambientale, un’occasione per riflettere sul nostro rapporto con l’ambi ... Secondo formiche.net

La nostra Terra - - Earth Day - giornata mondiale della terra - giornata mondiale dell’ambiente