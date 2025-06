Testamento biologico e scelte di cura | conoscere per decidere | il 10 giugno incontro pubblico a Langhirano

Il 10 giugno a Langhirano, un incontro pubblico dedicato a “Testamento biologico e scelte di cura: conoscere per decidere” offre un’occasione unica per approfondire un argomento cruciale. Promosso dal distretto Sud-Est dell’Azienda Usl di Parma in collaborazione con il Comune, mira a fornire informazioni chiare e pratiche sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Non perdere questa opportunità di conoscere i tuoi diritti e fare scelte consapevoli per il futuro.

Il distretto Sud-Est dell’Azienda Usl di Parma, in collaborazione con il Comune di Langhirano, promuove un incontro pubblico dal titolo “Testamento biologico e scelte di cura: conoscere per decidere”, con l’obiettivo di informare la cittadinanza sul tema delle Disposizioni Anticipate di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Testamento biologico e scelte di cura: conoscere per decidere”: il 10 giugno incontro pubblico a Langhirano

