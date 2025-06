Tessere elettorali e carte d' identità necessarie per il voto gli orari di apertura straordinaria del Quic

Anche in questa tornata referendaria, i cittadini di Piacenza avranno a disposizione gli sportelli Quic del Comune, aperti in orari straordinari, per il rilascio urgente di tessere elettorali e carte d'identità. Un servizio fondamentale per garantire il diritto di voto a tutti, anche in situazioni impreviste. Solo per tali emergenze, sarà possibile usufruire di queste aperture straordinarie, assicurando che nessuno resti escluso dalla partecipazione democratica.

Come avviene per ogni tornata elettorale, anche in occasione del voto referendario gli sportelli Quic del Comune di Piacenza resteranno a disposizione dei cittadini per il rilascio urgente di tessere elettorali e carte d'identità, finalizzato a garantire il diritto di voto. Solo per tali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tessere elettorali e carte d'identità necessarie per il voto, gli orari di apertura straordinaria del Quic

In questa notizia si parla di: Voto Tessere Elettorali Carte

Tessere elettorali e carte d'identità necessarie per il voto, gli orari di apertura straordinaria del Quic - Come ogni tornata elettorale, gli sportelli Quic del Comune di Piacenza saranno aperti in orari straordinari per garantire ai cittadini il rilascio urgente di tessere elettorali e carte d'identità.

#referendum8e9giugno , aperture straordinarie del Quic di #Piacenza per carte d’identità e tessere elettorali - In vista del voto referendario dell’8 e 9 giugno, gli sportelli Quic di viale Beverora... - PiacenzaSera Partecipa alla discussione

?Referendum 8 e 9 giugno 2025 Sul sito istituzionale: info sulle modalità di identificazione degli elettori info sul rilascio delle tessere elettorali Scopri nel dettaglio http://comune.napoli.it/referendum2025 Partecipa alla discussione

Come rinnovare la tessera elettorale a Roma per i Referendum dell’8 e 9 giugno e dove richiederla - Per recarsi ai seggi ed esprimere la propria preferenza di voto ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno sarà necessario un documenti d'identità e ... Come scrive fanpage.it

Referendum, sportelli Quic aperti per tessere elettorali e carte d’identità - Come avviene per ogni tornata elettorale, anche in occasione del voto referendario gli sportelli Quic del Comune di Piacenza resteranno a disposizione dei ... Scrive piacenzasera.it

Referendum: Ztl sospesa, navette e servizi predisposti dal Comune - Tutte le informazioni sui provvedimenti per il traffico, le aperture straordinarie degli uffici deputati per il rilascio della tessera elettorale e della carta d'identità e l'accoglienza inclusiva all ... Lo riporta bolognatoday.it