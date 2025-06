Tesoretto dalla lotta all’evasione | Risorse per la nostra comunità

Cernusco si distingue come campione nella lotta all’evasione fiscale, recuperando 150mila euro nel 2023. Parte di queste risorse, ora rientrate nelle casse comunali, serviranno a potenziare servizi sociali, tutela ambientale, politiche giovanili e miglioramenti alle strade. La città si colloca tra i migliori dieci in Lombardia per impegno e efficacia: un esempio di eccellenza, perché solo il 3,7% dei comuni italiani riesce a fronteggiare con così determinazione l’inerzia fiscale.

Lotta all’evasione, Cernusco campione di recupero delle tasse non pagate dai furbetti, 150mila euro nel 2023, metà dei quali tornati nelle casse del Municipio serviranno a sostenere servizi sociali, ambiente, politiche giovanile, asfaltature di strade. La città è nella top ten lombarda dei centri più attivi su questo fronte. Una vera élite, solo il 3,7% dei comuni in Italia segnala gli smemorati al Fisco, "un’inerzia inspiegabile per noi – dice la vicesindaca Paola Colombo (nella foto) – da anni abbiamo affidato a una società e+sterna il controllo di questa partita ed è grazie all’incrocio di dati che si riesce a individuare chi non è in regola con l’Erario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tesoretto dalla lotta all’evasione: "Risorse per la nostra comunità"

Segui queste discussioni su X

46 punti nel girone di ritorno. Risucchiati distacchi a doppia cifra da squadre in lotta europea. Giocatori che hanno dimostrato di essere presente e futuro (Svilar, Angelino, Koné, Soulé su tutti). La Roma della prossima stagione deve fare tesoro di quanto fatto i Tweet live su X

Treu (Cnel): “Rialzo tetto contante e condoni non aiutano contro lotta evasione”