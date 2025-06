Tesla crolla di oltre l' 8% dopo lo scontro Trump-Musk

Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street di oltre l'8% dopo lo scontro fra Donald Trump e Elon Musk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tesla crolla di oltre l'8% dopo lo scontro Trump-Musk

In questa notizia si parla di: Tesla Oltre Scontro Trump

++ TESLA CROLLA DI OLTRE L'8% DOPO LO SCONTRO TRUMP-MUSK ++ Partecipa alla discussione

Trump 'deluso' da Musk. La risposta: 'gli ho fatto vincere le elezioni, è un ingrato'. Tesla crolla di oltre l'8% dopo lo scontro - 'Non so se avremo più una grande relazione', ha detto il presidente Usa nello studio ovale con il cancelliere tedesco Merz (ANSA) ... Secondo ansa.it

Tesla crolla di oltre l'8% dopo lo scontro Trump-Musk - Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street di oltre l'8% dopo lo scontro fra Donald Trump e Elon Musk. Come scrive quotidiano.net

Trump e Musk, ormai ex amici. "Mi ha deluso, non so se avremo più un grande rapporto". La replica del patron di Tesla spiazza - Scontro a distanza tra il presidente americano Donald Trump e il patron di Tesla, X e Space X Elon Musk. "Non so se avremo più una grande relazione": lo ha detto Donald Trump nello studio ovale con il ... Secondo affaritaliani.it

Speech: What Did Trump Gift Elon Musk? Tesla Boss Caught Off Guard by An Unexpected Gift | DOGE | US