Terzo mandato il dietrofront di FdI nelle parole di Donzelli | Pronti a discuterne

Il dibattito sul terzo mandato si riaccende nel panorama politico italiano, con Fratelli d’Italia che potrebbe rimodulare la propria posizione. Dopo aver espresso inizialmente una chiusura, il partito di Giorgia Meloni mostra ora segnali di apertura, grazie alle parole di Giovanni Donzelli. Una svolta che potrebbe influenzare gli equilibri e aprire nuovi scenari per il futuro del governo. Ma quali saranno le conseguenze di questa presa di posizione?

La posizione di Fratelli d'Italia sul terzo mandato potrebbe cambiare. Dopo una prima chiusura, il partito della premier Giorgia Meloni ha lanciato un segnale di apertura con Giovanni Donzelli. Il responsabile organizzazione di FdI, dopo la riunione del 5 giugno in via della Scrofa, ha infatti affermato: «Abbiamo ribadito che non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema che deve essere affrontato come equilibrio tra poteri».