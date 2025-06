Terzo mandato Fratelli d’Italia apre Donzelli | Pronti a discuterne non appena Regioni lo chiederanno

Fratelli d’Italia apre al terzo mandato, dimostrando apertura e flessibilità di fronte alle esigenze delle regioni. Durante una riunione strategica, i membri del partito hanno analizzato le recenti amministrative e i ballottaggi in corso, sottolineando la disponibilità a discutere il tema qualora venga sollevato. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ha dichiarato: «Se le Regioni pongono questa richiesta, la affronteremo con serietà e responsabilità.»

Fratelli d’Italia apre al terzo mandato. “Nel corso della riunione abbiamo fatto una analisi delle amministrative che si sono svolte, dei ballottaggi che sono in corso, e delle prossime elezioni regionali”. “Abbiamo ribadito che non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato, se viene posto dalle Regioni. Se pongono questo tema lo affrontiamo e ne parliamo “, ha detto il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, al termine dell’Esecutivo nazionale del partito che si è tenuto in via della Scrofa, a Roma. “Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna Regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it