Terzo mandato Fdi accelera | ok prima di Regionali Alleati spiazzati

Il dibattito sul terzo mandato di Giorgia Meloni accelera all’interno di Fratelli d’Italia, sorprendendo gli alleati prima delle regionali. Quello che sembrava un incontro ordinario si trasforma in un palcoscenico di strategie politiche, con ripercussioni che potrebbero scuotere gli equilibri di governo. La decisione finale potrebbe cambiare le carte in tavola e influenzare il futuro della coalizione. L’ora delle scelte decisive è ormai alle porte.

Roma, 5 giu. (askanews) – L’ordine del giorno, come spesso accade, era di quelli che potevano far pensare a una soporifera riunione di partito su varie ed eventuali: “Analisi della situazione politica”. E, invece, l’esecutivo nazionale di Fratelli d’Italia che si è riunito in via della Scrofa (assente la premier Giorgia Meloni) ha affrontato un tema che nelle ultime settimane è stato al centro delle discussioni con gli alleati di governo: le prossime elezioni Regionali e il nodo del terzo mandato per i governatori. Che fosse possibile riaprire una discussione, a patto che non venisse affrontata caso per caso ma in un ragionamento nazionale complessivo, lo avevano già detto il capo delegazione di Fdi al governo, Francesco Lollobrigida, e il responsabile Organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, con due interviste rilasciate proprio all’indomani del Consiglio dei ministri che aveva deciso di impugnare (con conseguente disappunto della Lega) la legge del Trentino che prevede questa possibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

