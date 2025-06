Terzo mandato Donzelli | Se c’è richiesta delle Regioni si può discutere

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, apre alla possibilità di un terzo mandato, sottolineando l'importanza di scegliere i migliori candidati regionali senza imposizioni di bandiere politiche. La sua apertura si basa sulla richiesta delle singole regioni e sulla volontà di collaborare con gli alleati, tenendo sempre al centro l'interesse della rappresentanza locale. Una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri politici nelle prossime tornate elettorali, avvicinandoci a un approccio più dialogante e meritocratico.

(Adnkronos) – Per le prossime tornate elettorali "vogliamo mettere in ogni Regione il miglior candidato possibile, senza mettere bandierine, e siamo sicuri che faranno così anche gli alleati che in proporzione al peso elettorale sicuramente hanno più regioni di noi". Lo ha detto il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, al termine dell'esecutivo nazionale del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terzo mandato, Donzelli: “Se c’è richiesta delle Regioni si può discutere”

In questa notizia si parla di: Terzo Mandato Donzelli Richiesta

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Svolta FdI, ora apre al terzo mandato. Donzelli: “Pronti a discuterne con le Regioni” Partecipa alla discussione

Terzo mandato, Donzelli: "Se c'è richiesta delle Regioni si può discutere" - (Adnkronos) - Per le prossime tornate elettorali "vogliamo mettere in ogni Regione il miglior candidato possibile, senza mettere bandierine, e siamo sicuri che faranno così anche gli alleati che in pr ... Segnala msn.com

FdI apre al terzo mandato, Donzelli: “Pronti a discuterne su richiesta delle Regioni” - ROMA – “Abbiamo ribadito che non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il n ... dire.it scrive

Fdi, pronti a discutere dei mandati su richiesta delle Regioni - "Abbiamo ribadito che non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero d ... Riporta msn.com