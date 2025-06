Terreni drenanti e stop alluvioni Partono i lavori

Arriva una svolta green a Melegnano: i nuovi terreni drenanti e le pavimentazioni innovative trasformeranno la città in una vera "città spugna", capace di assorbire e gestire le piogge intense. Con l'inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Francesco Bianchi, tra cui una vasca di raccolta dell’acqua piovana, si punta a proteggere il territorio dai danni delle alluvioni. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e resiliente.

Anche Melegnano diventa una " città spugna ", con terreni e pavimentazioni drenanti, capaci di resistere all'urto delle bombe d'acqua. Con la delimitazione della zona che sarà interessata dal cantiere, sono partiti i lavori per la riqualificazione dell'area verde di piazza Francesco Bianchi, dove verrà anche realizzata una (piccola) vasca per il contenimento e l'eventuale riutilizzo, dell'acqua piovana. I lavori, in capo al gruppo Cap, s'inseriscono nel progetto Spugna, sono cioè pensati per contenere gli allagamenti in caso di forti temporali. Una volta terminato l'intervento sull'area verde, si procederà a un restyling del parcheggio della stessa piazza, sempre per favorire un maggior assorbimento dell'acqua e un alleggerimento delle reti fognarie locali.

