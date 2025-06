Terremoto Campi Flegrei scossa 3 2 e sciame sismico in corso

Un risveglio sismico scuote i Campi Flegrei: quattro scosse di terremoto, tra cui una di magnitudo 3.2, hanno interessato l'area a partire dalle prime ore del mattino. L'Ingv monitora attentamente questa sequenza, che evidenzia un attivo sciame sismico in corso, lasciando la comunità in preoccupazione e in attesa di ulteriori aggiornamenti. La situazione richiede massima attenzione e rispetto, poiché ogni movimento sismico può essere un campanello d’allarme.

(Adnkronos) ‚Äď Sono state quattro le scosse di terremoto avvertite oggi, a partire dalle ore 6.39, nell'area dei Campi Flegrei. Come rilevato dall'Ingv, la prima, di magnitudo 2.1, con epicentro tra Agnano e la Solfatara di Pozzuoli, mentre l'episodio pi√Ļ intenso si √® avuto alle 6.48, con magnitudo 3.2, a una profondit√† di tre chilometri. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Terremoto Campi Flegrei, scossa 3.2 e sciame sismico in corso

Approfondisci con questi articoli

Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4,4 √® stata avvertita anche a Napoli: ‚ÄúPersone in strada per la paura‚ÄĚ - Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito oggi, marted√¨ 13 maggio 2025, i Campi Flegrei, con epicentro a soli 3 km di profondit√†.

Segui queste discussioni su X

#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 18 segnalazioni in un raggio di 4km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale Tweet live su X

Scossa di terremoto nella zona dei Campi Flegrei: magnitudo di 2.0 https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/05/scossa-di-terremoto-nella-zona-dei-campi-flegrei-magnitudo-di-20-31b2bfa1-3fe3-4a82-abb1-35752bcf7533.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24 Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti