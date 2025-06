Terremoto ai Campi Flegrei nuova scossa di magnitudo 2 8 avvertita a Napoli e Pozzuoli alle 18 59

Tensione alle stelle nei Campi Flegrei, dove una nuova scossa di magnitudo 2.8 ha scosso Napoli e Pozzuoli alle 18:59. Una giornata segnata dall’incertezza e dalla preoccupazione per questa zona vulcanica attiva. La paura si fa strada tra i residenti, mentre gli esperti monitorano con attenzione la situazione. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le misure di sicurezza adottate in questa area a rischio.

Oggi giornata senza pace per i Campi Flegrei: una nuova scossa, intensa, è stata avvertita alle 18.59 nella caldera del supervulcano partenopeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Campiflegrei Scossa Avvertita Terremoto

Scossa di #terremoto di magnitudo 2.6 ai #CampiFlegrei: dove è stato localizzato l'epicentro #23maggio #iltempoquotidiano #scossa https://iltempo.it/attualita/2025/05/23/news/campi-flegrei-terremoto-scossa-magnitudo-dove-localizzato-epicentro-monte-nuov Partecipa alla discussione

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/05/forte-scossa-di-terremoto-avvertita-a-napoli-cbcb3cec-f5b3-4b75-9c35-80db7806d130.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_forte-scossa-di-terremoto-avvertita-a-napoli.&wt… FORTE SCOSSA DI TERREMOT Partecipa alla discussione

Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8 avvertita a Napoli e Pozzuoli alle 18.59 - Oggi giornata senza pace per i Campi Flegrei: una nuova scossa, intensa, è stata avvertita alle 18.59 nella caldera del supervulcano partenopeo. Riporta fanpage.it

Ancora un terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2 alle 15.51: continua lo sciame sismico - Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi. Prosegue lo sciame sismico avviate nelle prime ore della gioranta. Secondo fanpage.it

Campi Flegrei, serie di scosse di terremoto avvertite anche a Napoli. La più forte magnitudo 3.2 - Campi Flegrei, scossa di terremoto alle 6.48: avvertita anche a Napoli. La terra ha tremato per due volte in rapida successione come dimostra il sismografo dell'Osservatorio Vesuviano. La ... leggo.it scrive