Terremoto ai Campi Flegrei | cedimento al Parco di Pompei

Un terremoto avvenuto questa mattina ai Campi Flegrei ha causato un cedimento nel Parco di Pompei, evidenziando la vulnerabilità di questo patrimonio mondiale. Il direttore Gabriel Zuchtriegel sottolinea come il sito sia particolarmente fragile e richieda interventi tempestivi. La sicurezza di queste meraviglie archeologiche è una priorità assoluta, e bisogna agire subito per preservarle per le future generazioni.

