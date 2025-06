Terni Leopoldo Di Girolamo al timone del Pd cittadino Tutti i candidati per la segreteria provinciale e regionale

La scena politica del Partito Democratico si anima a Terni e oltre, con Leopoldo Di Girolamo alla guida del PD cittadino e i candidati pronti a sfidarsi per le segreterie provinciali e regionali. La fase congressuale si intensifica, con candidature ufficiali nei municipi di Narni, Orvieto e Terni, e la conferma di leader già affermati come Fabio. Un momento cruciale che promette di ridefinire gli equilibri interni e il futuro del partito in Umbria.

La fase congressuale del Partito democratico territoriale è entrata nel vivo, a seguito della chiusura delle candidature per le segreterie comunali di Terni, Orvieto e Narni. In tutti e tre i municipi sono stati presentati candidati unitari. Pertanto a Narni ed Orvieto verranno confermati Fabio.

Terni, al via la stagione congressuale del Partito democratico: Leopoldo Di Girolamo tra i papabili per la segreteria - Terni si prepara a un cambiamento storico: la stagione congressuale del Partito Democratico è ufficialmente aperta.

Leonelli: Di Girolamo ha saputo reggere il timone di Terni