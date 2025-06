Terni la scuola Marconi ricorda Saiyam Margheriti | sport e musica si uniscono GALLERIA FOTOGRAFICA

La scuola Marconi di Terni si unisce in un commovente evento dedicato a Saiyam Margheriti, giovane promettente appassionato di basket. Una giornata di sport e musica che celebra la sua memoria, coinvolgendo studenti, genitori e insegnanti in un momento di ricordo e solidarietĂ . La galleria fotografica cattura i momenti piĂą emozionanti di questa manifestazione speciale, che testimonia come sport e musica possano unire le persone nel ricordo di chi ci ha lasciato troppo presto.

Una manifestazione sportiva ed un intrattenimento musicale per ricordare Saiyam Margheriti. Il giovane studente scomparso prematuramente nel corso del 2022 frequentava la scuola Marconi e praticava la disciplina del basket. Stamattina – giovedì 5 giugno – alla presenza dei genitori Maria Assunta. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la scuola Marconi ricorda Saiyam Margheriti: sport e musica si uniscono GALLERIA FOTOGRAFICA

