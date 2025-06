Terni il tributo a Stefano Micheli apre il Baravai 2025 | Celebriamo il frontman dei My Mine

Terni si prepara a dare il benvenuto a un evento imperdibile: il tributo a Stefano Micheli, frontman dei My Mine, che apre ufficialmente la stagione del Baravai 2025. Sabato 14 giugno, la città si anima con musica, emozioni e celebrazioni, inaugurando una serie di appuntamenti che accompagneranno l’estate fino a settembre. Le ‘Macchine Celibi’ curano ogni dettaglio per rendere questa kermesse indimenticabile. Un’occasione da non perdere per rivivere i grandi successi e la passione dello stile anni ’80.

Debutta ufficialmente la stagione del Baravai. Sabato 14 giugno infatti è previsto il primo appuntamento della kermesse che si protrarrĂ fino alla fine del mese di settembre. Particolarmente significativa la scelta de ‘Le Macchine Celibi’ che si occupano dell’organizzazione degli eventi. Sul. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Š Ternitoday.it - Terni, il tributo a Stefano Micheli apre il Baravai 2025: “Celebriamo il frontman dei My Mine”

