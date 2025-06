Terni festa dell’arma dei Carabinieri | Un riferimento sicuro e affidabile per tutti i cittadini Tutti i premiati

Il 5 giugno, Terni ha reso omaggio all’Arma dei Carabinieri nel suo 211° anniversario, un momento di celebrazione e gratitudine per un’istituzione che rappresenta un punto di riferimento sicuro e affidabile per tutti i cittadini. La cerimonia presso la caserma di via Radice ha coinvolto premiati e autorità, sottolineando il forte legame tra le forze dell’ordine e la comunità. Un evento che rinnova il rispetto e la riconoscenza verso chi tutela e serve con dedizione.

I carabinieri del Comando provinciale di Terni hanno celebrato – giovedì 5 giugno - la ricorrenza del 211° anniversario dalla fondazione dell’Arma. La giornata è iniziativa nella caserma di via Radice con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide, che commemora l’assassinio del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, festa dell’arma dei Carabinieri: “Un riferimento sicuro e affidabile per tutti i cittadini”. Tutti i premiati

